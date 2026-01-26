Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 26.01.2026
One Piece

Folge vom 26.01.2026: Die letzte Lektion! - Der vererbte Impact!

24 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Alvaro Pizarro, der mit der Insel Hachinosu verschmolzen ist, nutzt seine Teufelskräfte, um einen riesigen Arm zu erschaffen, mit dem er das Schiff der Marine zerschmettern will. Garp überlegt sich einen Plan, damit Corby und die anderen Marine-Soldaten die Unschuldigen an Bord des Schiffes retten können.

