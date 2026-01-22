Erschütterte Welt! - Der verheerende Schachzug der Weltregierung!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 22.01.2026: Erschütterte Welt! - Der verheerende Schachzug der Weltregierung!
24 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Sabo ist schwer verletzt und versucht, aus dem Heiligen Land Mary Joa zu entkommen, um Ruffy und Vivi die Nachricht von König Kobra zu überbringen. Prinzessin Vivi und Wapol suchen ebenfalls einen Weg, um von der Insel zu entkommen.
