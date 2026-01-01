Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Der Neuanfang - Die Wiedervereinigung der Strohhüte

ProSieben MAXXFolge vom 01.01.2026
Der Neuanfang - Die Wiedervereinigung der Strohhüte

Der Neuanfang - Die Wiedervereinigung der StrohhüteJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 01.01.2026: Der Neuanfang - Die Wiedervereinigung der Strohhüte

24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Zwei Jahre nach der Schlacht von Marineford versammeln sich die Piraten im Sabaody-Archipel, um von dort aus in die Neue Welt aufzubrechen. Auch die Strohhüte sind vor Ort und rekrutieren Mitglieder für ihre Crew.

Alle verfügbaren Folgen