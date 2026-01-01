Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Eine Entführung?! - Ruffy und Shirahoshi

ProSieben MAXXFolge vom 01.01.2026
Eine Entführung?! - Ruffy und Shirahoshi

Eine Entführung?! - Ruffy und ShirahoshiJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 01.01.2026: Eine Entführung?! - Ruffy und Shirahoshi

24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Zorro, Lysop, Nami und Brook nehmen versehentlich den Palast ein und halten König Neptun sowie seine Gefolgsleute gefangen. Nun müssen sie schnellstmöglich ihre restlichen Freunde aufspüren und von der Fischmenscheninsel verschwinden. Doch Ruffy und Prinzessin Shirahoshi machen gerade einen Ausflug zum Seewald ...

Alle verfügbaren Folgen