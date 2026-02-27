Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX
Folge vom 27.02.2026
Folge vom 27.02.2026: Hodys Wandel! - Der Widerstand der Prinzen

24 Min.
Ab 6

Ruffy will zum Palast eilen, um seinen Freunden zu helfen und Hody zu besiegen, doch Jimbei hält ihn zurück. Die Neuen Fischmenschen-Piraten bereiten derweil die Exekution von König Neptun auf dem Gyoncorde-Plaza vor. Doch die Prinzen greifen Hody und seine Leute an, um ihren Vater zu befreien.

