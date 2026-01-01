Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Segel setzen! - Die Morgendämmerung eines Abenteuers zur Neuen Welt

ProSieben MAXXFolge vom 01.01.2026
One Piece

Folge vom 01.01.2026: Segel setzen! - Die Morgendämmerung eines Abenteuers zur Neuen Welt

24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Auf dem Sabaody-Archipel treibt sich eine Betrügerbande herum, die sich als die Strohhutpiraten ausgibt. Während die echten Crewmitglieder einen Plan schmieden, um die Inseln zu verlassen, rekrutiert der falsche Ruffy neue Piraten, die für ihn Rache an seinen Feinden nehmen sollen.

