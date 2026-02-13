Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 13.02.2026
Folge vom 13.02.2026: Ausbruch der Tiefseevulkane! - Die Strohhüte inmitten von Chaos

24 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 6

Die Strohhüte suchen in der Dunkelheit des Ozeans nach Ruffy, Sanji und Zorro. Dabei treffen sie auf allerlei furchteinflößende Unterwasserungeheuer. Doch es lauern noch weitere Gefahren in der Tiefsee - denn es gibt Vulkane, deren Ausbrüche das Ende der Sunny bedeuten könnten ...

