Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Das Paradies der Meerjungfrauen! - Ankunft auf der Fischmenscheninsel

ProSieben MAXXFolge vom 16.02.2026
Das Paradies der Meerjungfrauen! - Ankunft auf der Fischmenscheninsel

Das Paradies der Meerjungfrauen! - Ankunft auf der FischmenscheninselJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 16.02.2026: Das Paradies der Meerjungfrauen! - Ankunft auf der Fischmenscheninsel

24 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6

Nach ihrer abenteuerlichen Unterwasserreise kommen die Strohhüte endlich auf der Fischmenscheninsel an. Doch die Piraten werden voneinander getrennt. Ruffy, Chopper, Sanji und Lysop werden von Meerjungfrauen gerettet und zu Kamy gebracht, die ihre alten Freunde herzlich begrüßt.

Alle verfügbaren Folgen