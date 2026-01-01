Der Schrecken der Tiefsee! - Hodys AmbitionenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.01.2026: Der Schrecken der Tiefsee! - Hodys Ambitionen
24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Nach einer Bluttransfusion wacht Sanji endlich wieder auf, und die Freunde können aufatmen. Chopper entdeckt außerdem, dass Ruffy vergiftet wurde. Zum Glück ist der Strohhut jedoch immun. Kamy nimmt Ruffy und Lysop mit ins Meerjungfrauen-Café und erzählt ihnen von den Vorahnungen der Wahrsagerin Madame Shirley ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS