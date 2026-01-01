Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 01.01.2026
Folge vom 01.01.2026: Der Schrecken der Tiefsee! - Hodys Ambitionen

24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Nach einer Bluttransfusion wacht Sanji endlich wieder auf, und die Freunde können aufatmen. Chopper entdeckt außerdem, dass Ruffy vergiftet wurde. Zum Glück ist der Strohhut jedoch immun. Kamy nimmt Ruffy und Lysop mit ins Meerjungfrauen-Café und erzählt ihnen von den Vorahnungen der Wahrsagerin Madame Shirley ...

