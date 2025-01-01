Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 12
41 Min.

Lindseys Hochzeitstag steht nun endlich vor der Tür und sogar Karen, Andy und Lily kommen zu dem Fest ... Lucas hat sein zweites Buch fertig gestellt. Lindsey ist begeistert von der Romantik und Tiefsinnigkeit in seinem Werk. Die anderen denken jedoch, dass das Buch eine Liebeserklärung an Peyton ist ... Brooke ist emotional sehr aufgewühlt und fällt eine schwerwiegende Entscheidung ... Peyton erträgt nur unter Tränen, dass Lucas Lindsey zur Frau nehmen möchte ...

