One Tree Hill

Ohne Freunde geht nichts

WarnerStaffel 5Folge 3
Ohne Freunde geht nichts

Ohne Freunde geht nichtsJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 3: Ohne Freunde geht nichts

41 Min.

Nathan scheint von seiner elenden Situation schon selbst genervt zu sein und gibt sich endlich einen Ruck. Das neue Kindermädchen Carrie unterstützt ihn und macht ihm bewusst, wie viel er seiner Familie bedeutet. Haley hat dagegen immer noch Ärger mit ihrem Problemschüler Quentin, der sich nun ganz weigert, in die Schule zu gehen ... Brooke und Peyton fühlen sich immer heimischer in Tree Hill - bis auf einmal Victoria auftaucht ...

