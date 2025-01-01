Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Das Leben beginnt jetzt

WarnerStaffel 5Folge 2
Das Leben beginnt jetzt

One Tree Hill

Folge 2: Das Leben beginnt jetzt

41 Min.

Mit Brookes und Peytons Rückkehr nach Tree Hill entstehen wieder einige Verwirrungen. Peyton misstraut Lindsey, Lucas' neuer Freundin, bemüht sich aber trotzdem freundlich zu ihr zu sein ... Brooke beschließt, endgültig zurückzuziehen und ihre Firma von Tree Hill aus zu leiten ... Auch Nathan hat der Ehrgeiz gepackt. Er will nun nach vorne schauen - auch seinem Sohn Jamie zuliebe ... Haley hingegen hat Stress in der Schule, denn einige Schüler sabotieren ihren Englischunterricht.

