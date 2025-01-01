Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 6
41 Min.Ab 12

Jamie hat immer noch Alpträume von seinem Opa Dan, und Haley und Nathan beschließen, den Kleinen endlich aufzuklären. Die Situation zwischen Peyton und Lucas spitzt sich immer mehr zu, denn Peyton ist wahnsinnig eifersüchtig auf Lindsey. Lucas ist über Peytons Entwicklung schokiert ... Nathan macht gute Fortschritte bei der Physiotherapie, jedoch sollte er sich in Gegenwart des Kindermädchens Carrie etwas zurücknehmen, denn die flirtet ihn an ...

