One Tree Hill
Folge 4: Brookes große Eröffnung
41 Min.Ab 6
Endlich ist Brookes großer Tag gekommen: Sie eröffnet ihren ersten "Clothes Over Bros"-Shop in Tree Hill. Und natürlich steht auch ihre Mutter Victoria plötzlich auf der Matte ... Peyton hat mit ihrer ersten Band auch ein paar Probleme. Der Frontsänger Jason lässt sich überhaupt nichts sagen, und sie bittet Haley um Hilfe ... Lindsey muss kurzfristig nach New York und so kommt es, dass Lucas und Peyton zusammen zu Brookes Eröffnung gehen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen