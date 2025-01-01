Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Brookes große Eröffnung

WarnerStaffel 5Folge 4
Brookes große Eröffnung

Brookes große EröffnungJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 4: Brookes große Eröffnung

41 Min.Ab 6

Endlich ist Brookes großer Tag gekommen: Sie eröffnet ihren ersten "Clothes Over Bros"-Shop in Tree Hill. Und natürlich steht auch ihre Mutter Victoria plötzlich auf der Matte ... Peyton hat mit ihrer ersten Band auch ein paar Probleme. Der Frontsänger Jason lässt sich überhaupt nichts sagen, und sie bittet Haley um Hilfe ... Lindsey muss kurzfristig nach New York und so kommt es, dass Lucas und Peyton zusammen zu Brookes Eröffnung gehen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen