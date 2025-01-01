One Tree Hill
Folge 7: Geplatzte Träume
41 Min.Ab 12
Bei der Cluberöffnung im "Tric" ist die Stimmung spitze und Mia steht kurz vor ihrem ersten Auftritt. Die Feindschaft zwischen Lindsey und Peyton wird dagegen immer größer und Lucas steht irgendwie zwischen den Stühlen ... Brooke ist völlig verzweifelt, denn ihre Mutter blamiert sie immer und überall ... Nathan macht gesundheitlich immer mehr Fortschritte, aber privat gerät er langsam in Schwierigkeiten. Wie lange schafft er es noch, bei Carrie standhaft zu bleiben?
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
