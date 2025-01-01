One Tree Hill
Folge 9: Die Wahrheit
41 Min.Ab 12
Das erste große Spiel für Lucas und Skills als Coach steht an und sie sind wahnsinnig aufgeregt - hoffentlich ist das Team gut vorbereitet... Ein ungeahnter Zwischenfall überrascht die Mädchen auf ihrem Weg zum Spiel: Lindsey, Peyton, Haley, Mia und Brooke werden in der Bibliothek eingeschlossen und geraten aneinander. Vor allem Lindsey und Peyton können sich kaum zusammenreißen ... Nathan fasst derweil den Entschluss, Lindsey zu beichten, dass er Peyton geküsst hat ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
