One Tree Hill

Die Hölle auf Erden

WarnerStaffel 9Folge 1
Die Hölle auf Erden

Die Hölle auf Erden

One Tree Hill

Folge 1: Die Hölle auf Erden

41 Min.Ab 6

Die Zwillinge halten Julian und Brooke mächtig auf Trab - besonders die "Nachtschichten" rauben dem jungen Paar den letzten Nerv. Auch im Job läuft es nicht rund: Während sich Julian mit seinem Studio-Projekt verschuldet, findet Brooke niemanden, der ihr Fashionlabel finanziert. Unterdessen steigt Chris Keller bei Hayleys Musiklabel ein. Es stellt sich heraus, dass er zwar ein schwieriger Charakter, aber auch ein genialer Produzent ist.

