WarnerStaffel 9Folge 5
Folge 5: Vollmond

39 Min.Ab 12

Alle machen sich Sorgen um Nathan. Er hätte bereits seit Tagen aus Europa zurückkehren sollen, doch von ihm fehlt jede Spur. Unterdessen kann sich Julian einfach nicht verzeihen, dass er seinen Sohn im Auto vergessen hat. Seine angestaute Wut will er nun während eines nächtlichen Bar-Besuchs in Form einer saftigen Schlägerei rauslassen.

