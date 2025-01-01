One Tree Hill
Folge 2: Alles nur Einbildung
41 Min.Ab 6
Nathan unterzieht sich einiger psychologischer Tests, doch sein Arzt Clayton kann keine Diagnose stellen. Mit der Unterstützung von Jamie und Hayley beschließt Nathan, dem Europäischen Forum für internationales Sporttalente-Scouting beizutreten. Unterdessen vertraut Chase Chuck an, dass er Alex' Hab und Gut in seine Wohnung bringen will.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
