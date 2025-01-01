One Tree Hill
Folge 3: Unter Beobachtung
41 Min.Ab 12
Alex beschließt, die von Chris Keller empfohlene Tournee nicht wahrzunehmen. Chase versteht die Welt nicht mehr. Unterdessen verzweifelt Julian daran, dass niemand Interesse an seinem Studio zeigt. Doch wie aus dem Nichts meldet sich der Produzent einer TV-Serie und zeigt Interesse an der Nutzung des Studios.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen