WarnerStaffel 9Folge 11
Folge 11: Danny Boy

41 Min.Ab 12

Für Dan gibt es keine Hoffnung mehr, er sieht seinem Lebensende entgegen. Als auch Nathan versteht, dass sein Vater es nicht schaffen wird, möchte er ihm verzeihen und seinen Frieden mit ihm schließen. Brooke ist hingegen von Ted enttäuscht, denn ihm geht es ihm weniger um ihr Wohl, als um den Erfolg der Firma. Unterdessen ist Clay überglücklich, dass Logan Zeit mit ihm verbringen möchte.

