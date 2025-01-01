One Tree Hill
Folge 11: Danny Boy
41 Min.Ab 12
Für Dan gibt es keine Hoffnung mehr, er sieht seinem Lebensende entgegen. Als auch Nathan versteht, dass sein Vater es nicht schaffen wird, möchte er ihm verzeihen und seinen Frieden mit ihm schließen. Brooke ist hingegen von Ted enttäuscht, denn ihm geht es ihm weniger um ihr Wohl, als um den Erfolg der Firma. Unterdessen ist Clay überglücklich, dass Logan Zeit mit ihm verbringen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen