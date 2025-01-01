Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Angst vor der Wahrheit

Staffel 9Folge 8
Angst vor der Wahrheit

Angst vor der WahrheitJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 8: Angst vor der Wahrheit

41 Min.Ab 12

Chase steht kurz vor seinem Traum, von der Air Force rekrutiert zu werden. Die Gedanken an Chuck überschatten jedoch die Freude und er macht sich auf den Weg, ihn zu besuchen. Dabei wird er Zeuge, wie sein Vater den Jungen schlimm verprügelt. Chase greift ein und riskiert seine Karriere. Seitdem Xavier aus der Haft entlassen wurde, kommt Brooke nicht mehr zur Ruhe. Sie befürchtet, er könnte ihr etwas antun.

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

