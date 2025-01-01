One Tree Hill
Folge 4: Schuldgefühle
41 Min.Ab 12
Julian ist am Boden zerstört und macht sich ständig Vorwürfe. Er hat seinen Sohn Davis im Auto vergessen. Zwar ist der Kleine wohlauf, doch Hayley ist außer sich und nimmt mit den Zwillingen Reißaus. Unterdessen erlebt Chase eine feucht-fröhliche Nacht mit einem Flirt, als ihm Alex plötzlich in den Sinn kommt und er den Spaß unterbricht. Er soll jedoch bald eine böse Überraschung erleben ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen