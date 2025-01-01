One Tree Hill
Folge 12: Alles über Bord
40 Min.
Das alljährliche "Brennende Bootsfest" wird bald wieder gefeiert. Die Einwohner von Tree Hill nutzen das Ereignis, um symbolisch all den angesammelten Ballast, all die Enttäuschungen und Rückschläge über Bord zu werfen. Brooke steht kurz davor, endgültig mit ihrem Vater zu brechen, denn er stellt nicht nur die Firma an erste Stelle, sondern beginnt zudem auch noch eine Affäre mit seiner Ex-Frau Victoria.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
