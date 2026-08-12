Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 12.08.2026: Die Staubfresser
44 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Der „Schwarzlicht-Crew“ läuft die Zeit davon, denn schon bald wird es im Outback zwischen Coober Pedy und Central Australia zu heiß, um dort nach Opalen zu graben. Im Sommer steigen die Temperaturen in der Region auf bis zu 50 Grad. Doch die Bedingungen sind schon jetzt alles andere als ideal: Der Nordwind treibt den Staub bis in die Dunkelkammer. Auch die „Außenseiter“ kämpfen in Down Under mit dem Wetter. Angel Dempsey und Issy Glen sind in Andamooka gezwungen, unter einer Plane zu arbeiten, damit ihre offene Mine bei starkem Regen nicht vollläuft.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.