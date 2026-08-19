Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 19.08.2026: Ehrensache
44 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Ausgerechnet beim Endspurt: Eine defekte Lichtmaschine treibt den „Buschmännern“ in New South Wales Sorgenfalten auf die Stirn. Ohne Strom läuft der Lüfter nicht, sodass der Motor des Baggers zu überhitzen droht. Im rund zehn Fahrstunden entfernten Dubbo gibt es möglicherweise passende Ersatzteile. Auch Mat Kathagen und sein Bruder Cozza werden durch technische Probleme ausgebremst. Dabei wollten die Schatzsucher am Ende der Saison eigentlich Boden gutmachen. Ihre Bilanz fällt bislang enttäuschend aus. Nun ruhen alle Hoffnungen auf dem Chefmechaniker Leif Tanzer.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.