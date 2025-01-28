Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Entschuldigungen

SAT.1Staffel 1Folge 11
Entschuldigungen

Patchwork Family

Folge 11: Entschuldigungen

44 Min.Ab 12

Hoffnungsschimmer für Antonia? Juri begreift endlich, was sie durchmacht. Der Frauenschwarm versucht zu retten, was zu retten ist - und gibt Louisa einen Korb. Käthe ist verzweifelt: Nach ihrem Diebstahl meldet sich ihr schlechtes Gewissen - und ihre Mitschüler machen ihr das Leben zur Hölle. Auch Christina hängt durch: Die Probleme mit ihrer Stieftochter Michelle und das turbulente Leben als Patchwork Family wachsen ihr über den Kopf. Derweil hat Niki eine heiße Affäre mit Max.

