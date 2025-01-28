Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Antonias Traum wird wahr

SAT.1Staffel 1Folge 20
Antonias Traum wird wahr

Antonias Traum wird wahrJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 20: Antonias Traum wird wahr

44 Min.Ab 12

Toni lässt sich nicht beirren - und plant sein baldiges Ableben. Doch vorher will er mit seinen Söhnen noch einmal richtig Gas geben ... Marlies gibt ihrer Tochter Doro Nachhilfeunterricht in Sachen ordentlicher Hausarbeit. Zwischen Juri und Antonia bahnt sich immer mehr an - weit über ein kollegiales Verhältnis hinaus. Grenzgänger Rudi lässt sich derweil auf Jeremys Geschäftsidee ein - und ignoriert die Konsequenzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen