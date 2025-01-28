Patchwork Family
Folge 8: Die Flucht
45 Min.Ab 12
Käthe gerät außer Kontrolle: Der von Papa Michael auferlegte Hausarrest stößt bei ihr auf Widerstand - mit dramatischen Folgen. Sie klaut die Familienkasse und versucht, nach Stromboli abzuhauen. Antonia hingegen blüht auf: Seit Juris Kuss schwebt die Schwerverliebte auf Wolke sieben. Doch Juri ist hin und hergerissen zwischen Louisa und ihr. Ronny bereitet der Familie ebenfalls Sorgen, weil er die Schule abbrechen will ...
Patchwork Family
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH