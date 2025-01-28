Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2
44 Min.Ab 12

Christina und Michael machen sich Sorgen um Käthe: Ist die turbulente Patchwork Family der Grund für ihre ständige Rebellion? Unterdessen versucht Antonia, ihren Liebeskummer zu verbergen. Während im Vorgarten der Patchwork Family weiterhin Schwester Doro mit Ehemann Holger und den drei Kindern für Chaos sorgen, hängt beim schwulen Onkel Olaf und seinem Freund Henning wegen Kater Elvis der Haussegen schief ...

SAT.1
