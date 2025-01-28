Patchwork Family
Folge 5: Die Verkündigung
44 Min.Ab 12
Die Sorge um Teenie Käthe wird größer: Ihr Bruder Rudi erfährt, dass Käthes Freund Stone als "Jungfrauen-Knacker" berüchtigt ist. Mit aller Macht versucht Rudi zu verhindern, dass seine kleine Schwester die Nacht mit Stone verbringt. Auch bei Olaf und Henning hängt weiterhin der Haussegen schief. Unterdessen versucht Dauer-Camperin Doro, sich vor einem Besuch ihrer Eltern Marlies und Kurt zu drücken. Doch das Versteckspiel endet im Chaos?
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
12
