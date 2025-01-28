Patchwork Family
Folge 19: Veränderungen
45 Min.Ab 12
Michael will Mobbing-Opfer Käthe entlasten und plant, das Tanz-Video der Familie großflächig bekannt zu machen. Toni plagen ganz andere Sorgen: Dem 71-Jährigen macht sein Alter immer mehr zu schaffen und er glaubt, bald sterben zu müssen. Auch bei Doro und ihrer Familie gibt es Stress: Tochter Sarafina bekommt von Tante Niki eine Ausbildungsstelle angeboten - zum Leidwesen ihrer bequemen Mutter Doro. Wer soll ihr jetzt im Haushalt helfen?
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH