Pläne ändern sich

SAT.1Staffel 1Folge 4
Folge 4: Pläne ändern sich

44 Min.Ab 12

Liebes-Chaos bei der Patchwork-Family: Christina ist eifersüchtig, weil Fahrlehrer Michael von einer Schülerin angebaggert wird. Auch Antonia kocht vor Wut, als ihr heimlicher Schwarm Juri sie um Liebes-Ratschläge bittet, nachdem er bei Stiefschwester Louisa abgeblitzt ist. Reibereien beim schwulen Pärchen Olaf und Henning: Während Henning in den Vorbereitungen der Hochzeitsverkündung steckt, mietet Olaf hinter Hennings Rücken einen neuen Laden ...

