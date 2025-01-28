Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Die Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier

Patchwork Family

Folge 17: Die Eröffnungsfeier

45 Min.Ab 12

Olaf und Henning feiern die Eröffnung ihres Kosmetiksalons. Doch Olafs Verdacht verstärkt sich: Sein Verlobter verheimlicht ihm etwas. Kann Niki Hennings Geheimnis hüten? Käthes Start an der neuen Schule misslingt: Das Strip-Video taucht wieder auf! Wütend sucht Käthe Stone auf - doch die 15-Jährige erlebt eine böse Überraschung. Währenddessen glaubt Ronny, Michelle als Freundin gewonnen zu haben. Aber er erhofft sich weitaus mehr als Michelle ...

