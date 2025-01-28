Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 22
45 Min.Ab 12

Olaf soll mit Toni einen Sarg aussuchen und erfährt Geheimnisse, die besser verborgen geblieben wären. Holger hingegen setzt seinen neuen Job aufs Spiel, als er mit einer renitenten Hundebesitzerin aneinander gerät. Käthe hängt immer noch an ihrem Ex-Freund Stone. Dieser rettet Käthe vor Mike und seiner Gang. Ist er etwa doch ein Held? Und während Niki und Henning den Hochzeitsring-Dieb jagen, treibt eine spannende Wette David und seine Kumpels durch Berlin.

