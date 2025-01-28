Patchwork Family
Folge 32: Der Strip-Kurs
44 Min.Ab 12
Phillips Modelljob endet böse. Jemand hat ihm wohl einen Streich gespielt. Phillip vermutet Antonia dahinter und ergreift die Chance, sie zu kontaktieren. Von ihren Frauen eifersüchtig gemacht, wollen Michael und Holger ihren Partnerinnen imponieren und lernen Striptease. Stone bedroht Rudi und will sich an der Familie rächen. Doch Michelle und Rudi nehmen den Kampf gegen den 20-Jährigen auf. Nele schwebt unterdessen auf Wolke Sieben ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH