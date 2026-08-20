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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Todesuhr

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 10vom 20.08.2026
Die Todesuhr

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 10: Die Todesuhr

40 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Dieses Best-of zeigt die gefährlichsten Deals in der Karriere der Pawn Stars.

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