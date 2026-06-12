Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 11: Der Napoleon-Komplex
40 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Dieses Best-of zeigt die erstaunlichsten Waffen-Deals und gibt einen Einblick in Ricks Sammlung.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC