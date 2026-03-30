Olympische SchnäppchenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 12: Olympische Schnäppchen
40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of dreht sich alles um die besten Deals mit Goldmünzen und -medaillen.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-8, Season 12, Season 15-19, Season 21-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC