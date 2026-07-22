Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 67: Toga-Party
40 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Chum und Rick verschwinden aus dem Laden, um sich mit einem Magier zu treffen, der eine Zauberkiste verkauft. Unterdessen ist Corey verunsichert wegen einer teuren Goldkette aus antiken Münzen. Und später versucht Chum, das perfekte Geschäft für eine Sammlung von Hollywood-Objekten zu orchestrieren.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC