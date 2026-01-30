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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Riskante Restauration

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 9vom 30.01.2026
Riskante Restauration

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 9: Riskante Restauration

40 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Dieses Best-of zeigt die aufwändigsten Restaurationen, die Rick in seiner Karriere veranlasst hat.

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