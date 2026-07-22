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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Viva Las Vegas!

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 66vom 22.07.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 66: Viva Las Vegas!

40 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Rick verliebt sich unsterblich in ein "Viva Las Vegas"-Filmplakat aus Frankreich. Lässt er sich trotz rosaroter Brille auf einen vernünftigen Preis ein? Dann bringt ein Kunde einige Prototyp-Figuren aus "Wo die wilden Kerle wohnen" vorbei, und Corey gerät in Ekstase, als ihm ein Verkäufer einen von Dave Grohl signierten Schlagzeugschlägel präsentiert.

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