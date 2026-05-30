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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Auf Zeit gespielt

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 7vom 30.05.2026
Auf Zeit gespielt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 7: Auf Zeit gespielt

20 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars begutachten ein Messer, bekannt als "Arkansas Toothpick", aus Zeiten des Amerikanischen Bürgerkriegs. Rick und Chumlee sehen sich indes eine Rolex von 1936 an, die einem bekannten Hochstapler gehört haben soll.

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