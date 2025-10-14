Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 8: Die Donnerbüchse
21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pfand-Profis begutachten eine seltene Waffe aus dem 16. Jahrhundert sowie ein Haus auf Rädern von 1978, das ganz im Zeichen von Coca-Cola steht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC