Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Donnerbüchse

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 8vom 14.10.2025
Die Donnerbüchse

Die DonnerbüchseJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Die Donnerbüchse

21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pfand-Profis begutachten eine seltene Waffe aus dem 16. Jahrhundert sowie ein Haus auf Rädern von 1978, das ganz im Zeichen von Coca-Cola steht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen