Pension Schöller mit Christoph FritzJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge vom 19.03.2026: Pension Schöller mit Christoph Fritz
24 Min.Folge vom 19.03.2026
Christoph Fritz erfüllt sich einen Lebenstraum: Eine Nacht in der Pension Schöller. Der schüchtern-nüchterne Kabarettist stellt sich dort zwischenmenschlichen Herausforderungen, übt Anmachsprüche vor dem Spiegel und verliebt sich im Igelkostüm in einen Hasen. Schritt für Schritt wagt er sich mutig in unangenehme Situationen und lässt Abenteuer in sein Leben. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
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