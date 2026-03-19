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Pension Schöller

Pension Schöller mit Christoph Fritz

ORF1Folge vom 19.03.2026
Pension Schöller mit Christoph Fritz

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Pension Schöller

Folge vom 19.03.2026: Pension Schöller mit Christoph Fritz

24 Min.Folge vom 19.03.2026

Christoph Fritz erfüllt sich einen Lebenstraum: Eine Nacht in der Pension Schöller. Der schüchtern-nüchterne Kabarettist stellt sich dort zwischenmenschlichen Herausforderungen, übt Anmachsprüche vor dem Spiegel und verliebt sich im Igelkostüm in einen Hasen. Schritt für Schritt wagt er sich mutig in unangenehme Situationen und lässt Abenteuer in sein Leben. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

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