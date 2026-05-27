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Pension Schöller

Pension Schöller mit Thomas Stipsits

ORF1Folge vom 27.05.2026
Pension Schöller mit Thomas Stipsits

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Pension Schöller

Folge vom 27.05.2026: Pension Schöller mit Thomas Stipsits

25 Min.Folge vom 27.05.2026

Geht es in der Pension Schöller immer mit rechten Dingen zu, oder verdecken die Spitzenvorhängen der Pension Schöller nur kriminelle Machenschaften? Kommissar Thomas Stipsits schöpft Verdacht, als er von der "Eckerlkas" - Allergie von Rudis Tante Anni erfährt. Nachdem er seine höchstpersönliche Anleitung zum Glücklichsein präsentiert hat, nimmt er den Gastgeber ins Kreuzverhör. Der Ausgang führt zu einem höchst überraschenden Finale der ersten Staffel "Pension Schöller". Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

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