Pension Schöller mit Viktor GernotJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge vom 25.02.2026: Pension Schöller mit Viktor Gernot
26 Min.Folge vom 25.02.2026
In den aus der Zeit gefallenen Räumlichkeiten der Pension Schöller besucht der charmante Hausherr Rudi Schöller seine Gäste in ihren Träumen und verwickelt sie dabei in tiefgehende Gespräche. So mancher wird in skurrilen Szenen aus der Reserve gelockt und zeigt sich von einer neuen Seite. In dieser Folge ist Viktor Gernot zu Gast, einer der Größten und Beliebtesten seines Fachs. Das Multitalent präsentiert sich als Beauty Influencer und muss beim Verzehr von mehreren "Haßen" mit scharfem Senf Qualen erleiden. Alles echt? Lassen sie sich in diesen Traum entführen! Bildquelle: ORF/jenseide.com/Robert Oberzaucher
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