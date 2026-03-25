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Pension Schöller

Pension Schöller mit Manuel Rubey und Simon Schwarz

ORF1Folge vom 25.03.2026
Pension Schöller mit Manuel Rubey und Simon Schwarz

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Pension Schöller

Folge vom 25.03.2026: Pension Schöller mit Manuel Rubey und Simon Schwarz

26 Min.Folge vom 25.03.2026

Rudi Schöller empfängt Manuel Rubey und Simon Schwarz in der Pension Schöller. Im zu schmalen Bett von Tante Anni sprechen die Freunde über ihr Kabarett "Das Restaurant", misslungene Castings und ihre Schrulligkeit. Rudi serviert ein besonderes Abendessen – mit einem ungewöhnlichen Twist: Die beiden müssen zu einem Mann werden. Surreale, traumhafte Szenen und Comedy jenseits der Realität erwarten die Zuschauer. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

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