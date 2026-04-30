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Pension Schöller

Pension Schöller mit Andreas Vitasek

ORF1Folge vom 30.04.2026
Pension Schöller mit Andreas Vitasek

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Pension Schöller

Folge vom 30.04.2026: Pension Schöller mit Andreas Vitasek

25 Min.Folge vom 30.04.2026

Andreas Vitasek stellt sich in der Pension Schöller humorvoll die Frage "Was wäre, wenn?" und denkt darüber nach, welche Wege sein Leben hätte nehmen können – ob als Schauspielschüler in Salzburg oder als Postler mit dem Wunsch, Freude zu bringen. Mit Tiefgang, Witz und politischer Haltung begeistert er Publikum und Gastgeber gleichermaßen und zeigt, warum er sich in die Herzen seiner Zuschauer gespielt hat. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

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