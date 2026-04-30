Pension Schöller mit Andreas VitasekJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge vom 30.04.2026: Pension Schöller mit Andreas Vitasek
25 Min.Folge vom 30.04.2026
Andreas Vitasek stellt sich in der Pension Schöller humorvoll die Frage "Was wäre, wenn?" und denkt darüber nach, welche Wege sein Leben hätte nehmen können – ob als Schauspielschüler in Salzburg oder als Postler mit dem Wunsch, Freude zu bringen. Mit Tiefgang, Witz und politischer Haltung begeistert er Publikum und Gastgeber gleichermaßen und zeigt, warum er sich in die Herzen seiner Zuschauer gespielt hat. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
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