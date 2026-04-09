Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pension Schöller

Pension Schöller mit Malarina

ORF1Folge vom 09.04.2026
Pension Schöller mit Malarina

Pension Schöller mit MalarinaJetzt kostenlos streamen

Pension Schöller

Folge vom 09.04.2026: Pension Schöller mit Malarina

24 Min.Folge vom 09.04.2026

Zwischen Blümchentapeten und Kulturschock: Kabarettistin Malarina zieht in die Pension Schöller und prallt auf Nostalgie statt Trend. Mit bissigem Humor reflektiert sie Herkunft und Identität, zeigt ihre Verwandlung zur Kunstfigur und setzt sich pointiert für Verständigung zwischen Kulturen ein. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

Alle verfügbaren Folgen