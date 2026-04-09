Pension Schöller mit MalarinaJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge vom 09.04.2026: Pension Schöller mit Malarina
24 Min.Folge vom 09.04.2026
Zwischen Blümchentapeten und Kulturschock: Kabarettistin Malarina zieht in die Pension Schöller und prallt auf Nostalgie statt Trend. Mit bissigem Humor reflektiert sie Herkunft und Identität, zeigt ihre Verwandlung zur Kunstfigur und setzt sich pointiert für Verständigung zwischen Kulturen ein. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
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